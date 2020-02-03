Житель США по ошибке провел в тюрьме 43 года и не получил компенсацию

Преступление произошло в 1976 году, сообщает газета «Известия». Жительница города Джексонвилл была убита, а её соседка по комнате - пострадала в результате нападения.
Подозреваемыми оказались ранее судимый Клиффорд Уильямс, а также его племянник Нэтен Мейерс. Лишь в 2019 году мужчин оправдали.
Закон штата Флорида гласит, что невинно осужденные имеют право на получении консультации в размере 50 тысяч долларов, что эквивалентно 3 миллионам рублей. Однако это правило не распространяется на тех, кто был ранее осужден.
Эта ситуация не осталась без внимания и в середине января Уильямсу все же одобрили компенсацию. Теперь ему придется добиваться получения выплаты в Талахасси. Её размер - около 2,5 миллионов долларов.