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Житель США по ошибке провел в тюрьме 43 года и не получил компенсацию

3 февраля 2020, 12:47
Фото: pixabay.com
Ошибочно осужденный житель штата Флорида (США), который был оправдан после отбывания 43 лет в тюрьме, не получил компенсацию. Мужчину и его племянника обвиняли в убийстве.

Преступление произошло в 1976 году, сообщает газета «Известия». Жительница города Джексонвилл была убита, а её соседка по комнате - пострадала в результате нападения.

Подозреваемыми оказались ранее судимый Клиффорд Уильямс, а также его племянник Нэтен Мейерс. Лишь в 2019 году мужчин оправдали.

Закон штата Флорида гласит, что невинно осужденные имеют право на получении консультации в размере 50 тысяч долларов, что эквивалентно 3 миллионам рублей. Однако это правило не распространяется на тех, кто был ранее осужден.

Эта ситуация не осталась без внимания и в середине января Уильямсу все же одобрили компенсацию. Теперь ему придется добиваться получения выплаты в Талахасси. Её размер - около 2,5 миллионов долларов.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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