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В районе Башкирии отделу полиции выделили помещение без полов

3 февраля 2020, 06:25
Фото: Mkset.ru
Речь идет о событиях в Аскинском районе республики.

Сегодня, 3 февраля , на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал поручение главе Совета безопасности Алексею Касьянову проработать доклад начальника полиции общественной безопасности, прозвучавший на днях на расширенной коллегии МВД Башкирии.

Суть вопросов во многом сводится к взаимодействию стражей порядка с местными властями. Радия Хабирова возмутил тот факт, что кое-где помощь полиции оказывается по остаточному принципу. Так, в Аскинском районе, по его словам, местные власти передали под участковый отдел полиции помещение, в котором отсутствуют полы.

- Среди опросов, поднятых на совещании в МВД, есть стратегические проблемы, которые придется решать десятилетиями, но там прозвучали также и вопросы, которые нужно решать очень быстро, - отметил Радий Хабиров. - Фотографию помещения без полов покажите главе Аскинского района. МВД нам помогает всегда, когда просим. Давайте и мы им поможем.

Более подробно данная тема должна быть рассмотрена на следующем оперативном совещании.

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