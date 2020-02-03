В районе Башкирии отделу полиции выделили помещение без полов

- Среди опросов, поднятых на совещании в МВД, есть стратегические проблемы, которые придется решать десятилетиями, но там прозвучали также и вопросы, которые нужно решать очень быстро, - отметил Радий Хабиров. - Фотографию помещения без полов покажите главе Аскинского района. МВД нам помогает всегда, когда просим. Давайте и мы им поможем.