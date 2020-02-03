В Башкирии предпринимателям предложат снизить до минимума налоговую ставку

Напомним, что в настоящее время в республике к таким предпринимателям применяют максимальные налоговые ставки в 5% - 6% и 15%, в том случае, если объектом налогообложения являются доходы и доходы, уменьшенные на расходы. Однако каждый регион может самостоятельно определять ставку.