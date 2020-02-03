В Башкирии предпринимателям предложат снизить до минимума налоговую ставку

В Башкирии рассмотрят возможность для снижения налоговых ставок для некоторых категорий предпринимателей, сообщает РБК-Уфа. Речь идет о ставках в 2% для малых и средних компаний. Для тех, кто занимается IT, реализует лекарственные препараты, обувь, планируется ставку установить в размере 1%. Но в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
Напомним, что в настоящее время в республике к таким предпринимателям применяют максимальные налоговые ставки в 5% - 6% и 15%, в том случае, если объектом налогообложения являются доходы и доходы, уменьшенные на расходы. Однако каждый регион может самостоятельно определять ставку.
В настоящее время в Госсобрании создана рабочая группа для решения этого вопроса.