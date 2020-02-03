mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии предпринимателям предложат снизить до минимума налоговую ставку

3 февраля 2020, 03:42
Фото: Mkset.ru
Бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин обратился в Госсобрание РБ с соответствующей инициативой.

В Башкирии рассмотрят возможность для снижения налоговых ставок для некоторых категорий предпринимателей, сообщает РБК-Уфа. Речь идет о ставках в 2% для малых и средних компаний. Для тех, кто занимается IT, реализует лекарственные препараты, обувь, планируется ставку установить в размере 1%. Но в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Напомним, что в настоящее время в республике к таким предпринимателям применяют максимальные налоговые ставки в 5% - 6% и 15%, в том случае, если объектом налогообложения являются доходы и доходы, уменьшенные на расходы. Однако каждый регион может самостоятельно определять ставку.

В настоящее время в Госсобрании создана рабочая группа для решения этого вопроса.

Материалы по теме
«Пенсионер меняет профессию»: в Башкирии наградили лучших социальных предпринимателейБез объявления войны: почему в районе Башкирии муниципалитет гнобит предпринимателяНовым владельцем сети российских ТЦ может стать компания башкирского предпринимателя
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48