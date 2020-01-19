Новым владельцем сети российских ТЦ может стать компания башкирского предпринимателя
Компания Atrium European Real Estate, владеющая сетью торговых центров «Парк Хаус» в России, ведет переговоры об их продаже девелоперской группе «Гранель».
«Гранель» принадлежит предпринимателю из Башкирии Ильшату Нигматуллину. Переговоры о продаже ведет компания Atrium European Real Estate, которая сейчас владеет сетью, пока что никаких соглашений не подписано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два собственных источника.
— Переговоры ведутся президентом ГК «Гранель» Ильшатом Анваровичем [Нигматуллиным]. Это личная инвестиция акционера, которая не относится к компании, — прокомментировала PR-директор ГК «Гранель» Ксения Соломатина.
Согласно справке РБК, Ильшат Нигматуллин основал группу «Гранель» в 1992 году в Башкирии вместе с Андреем Назаровым (с октября 2019 года — первым заместителем председателя правительства Башкирии). Партнеров связывали не только деловые, но и семейные отношения — Нигматуллин женат на сестре Назарова. Перед тем как перейти на работу в правительство, он продал Нигматуллину свою долю в «Гранель».Основной профиль деятельности группы — строительство жилой недвижимости. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, «Гранель» входит в десятку крупнейших застройщиков России и строит сейчас 990 тыс. кв. м жилья. Основную часть компания возводит в Московской области (839 тыс. кв. м).
Всего Atrium владеет 31 торговым центром общей арендной площадью 850 тыс. кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. В России — это 7 торговых центров «Парк Хаус» (два комплекса находятся в Москве, по одному в Казани, Петербурге, Тольятти, Волгограде и Екатеринбурге). Общая арендопригодная площадь этих комплексов составляет 276 тыс. кв. м. Atrium оценивает свои активы в России в €280 млн (19 млрд руб. по текущему курсу). Как сообщало издание «Бизнес-онлайн», в октябре прошлого года в казанском ТЦ завершилась реконструкция — тогда владелец сообщал, что рассчитывает увеличить трафик с 10 млн до 20 млн посетителей в год.