Новым владельцем сети российских ТЦ может стать компания башкирского предпринимателя

«Гранель» принадлежит предпринимателю из Башкирии Ильшату Нигматуллину. Переговоры о продаже ведет компания Atrium European Real Estate, которая сейчас владеет сетью, пока что никаких соглашений не подписано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два собственных источника.

— Переговоры ведутся президентом ГК «Гранель» Ильшатом Анваровичем [Нигматуллиным]. Это личная инвестиция акционера, которая не относится к компании, — прокомментировала PR-директор ГК «Гранель» Ксения Соломатина.

Согласно справке РБК, Ильшат Нигматуллин основал группу «Гранель» в 1992 году в Башкирии вместе с Андреем Назаровым (с октября 2019 года — первым заместителем председателя правительства Башкирии). Партнеров связывали не только деловые, но и семейные отношения — Нигматуллин женат на сестре Назарова. Перед тем как перейти на работу в правительство, он продал Нигматуллину свою долю в «Гранель».Основной профиль деятельности группы — строительство жилой недвижимости. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, «Гранель» входит в десятку крупнейших застройщиков России и строит сейчас 990 тыс. кв. м жилья. Основную часть компания возводит в Московской области (839 тыс. кв. м).