mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спектакль «Радость нашего дома» Национального молодежного театра РБ показали в Москве

3 февраля 2020, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В столице с успехом завершились гастроли Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима.

1 февраля на сцене Московского драматического театра «Модерн» с аншлагом прошел показ романтической драмы «Башкирская свадьба» Мухаметши Бурангулова, а 2 февраля — спектакля «Радость нашего дома» по мотивам повестей Мустая Карима «Радость нашего дома» и «Таганок».

Приветствие гостям спектакля «Радость нашего дома» направил учредитель Фонда им. Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. Он выразил уверенность, что эта постановка, посвященная 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана, тронет сердце каждого присутствующего в зале и подарит множество ярких и запоминающихся эмоций.

— Этот юбилейный год по всему миру объединяет почитателей Мустая Карима, всех, для кого важно сохранить и передать будущим поколениям память о его жизни и творчестве. Желаю вам приятного просмотра и всего самого доброго! — говорится в приветствии.

— Гастроли Национального молодежного театра прошли в рамках Открытого межрегионального марафона «Огни Урал батыра» и были посвящены 100-летию Республики Башкортостан, а также 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима, — сообщил агентству «Башинформ» директор театра Рафис Мухамедьянов. — Зал был переполнен, зрители остались в восторге и с прекрасными впечатлениями, актеры — молодцы.

Показ спектакля «Радость нашего дома» в Москве собрал более 350 гостей.

#Новости#Театр#Культурная жизнь#Мустай Карим#Культура#Андрей Королев
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48