Спектакль «Радость нашего дома» Национального молодежного театра РБ показали в Москве

1 февраля на сцене Московского драматического театра «Модерн» с аншлагом прошел показ романтической драмы «Башкирская свадьба» Мухаметши Бурангулова, а 2 февраля — спектакля «Радость нашего дома» по мотивам повестей Мустая Карима «Радость нашего дома» и «Таганок».
Приветствие гостям спектакля «Радость нашего дома» направил учредитель Фонда им. Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. Он выразил уверенность, что эта постановка, посвященная 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана, тронет сердце каждого присутствующего в зале и подарит множество ярких и запоминающихся эмоций.
— Этот юбилейный год по всему миру объединяет почитателей Мустая Карима, всех, для кого важно сохранить и передать будущим поколениям память о его жизни и творчестве. Желаю вам приятного просмотра и всего самого доброго! — говорится в приветствии.
— Гастроли Национального молодежного театра прошли в рамках Открытого межрегионального марафона «Огни Урал батыра» и были посвящены 100-летию Республики Башкортостан, а также 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима, — сообщил агентству «Башинформ» директор театра Рафис Мухамедьянов. — Зал был переполнен, зрители остались в восторге и с прекрасными впечатлениями, актеры — молодцы.
Показ спектакля «Радость нашего дома» в Москве собрал более 350 гостей.