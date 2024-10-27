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Мустай Карим

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2024
Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
27 октября, 05:01
Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима
21 октября, 15:24
Глава Минкульта обратилась к уфимцам
20 октября, 09:26
Уфа отметит юбилей Мустая Карима
17 октября, 13:05
Парк памяти героя Башкирии откроют с героями СВО
Торжество запланировано на 16 июня и посвящено 270-летию Салавата Юлаева, сообщает региональное Правительство.
5 июня, 07:00
2021
В Уфе опубликованы первые работы в рамках конкурса молодых башкирских литераторов
5 апреля 2021, 09:18
«Украсила жизнью жизнь». Исполнилось 100 лет со дня рождения музы Мустая Карима
23 февраля 2021, 17:27
2020
В Екатеринбурге улицу назвали именем Мустая Карима
24 марта 2020, 05:25
Фильм «Сестренка» получил гран-при Международного Сретенского кинофестиваля
26 февраля 2020, 11:40
В книжные магазины Башкирии поступили юбилейные издания Мустая Карима
18 февраля 2020, 09:03
2019
Сегодня уфимцы смогут посмотреть документальный фильм «Мустай»
21 декабря 2019, 09:39
«Ты гори — и я не погасну!»
1 ноября 2019, 09:57
Дни Мустая Карима в Башкирии: наш на все 100
Накануне столетнего юбилея Мустая Карима в республике прошел трехдневный марафон мероприятий в честь народного поэта Башкирии.
20 октября 2019, 17:43
Радий Хабиров и почетные гости республики возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму
19 октября 2019, 12:37
В молодежном театре РБ открыли мемориальные доски Андрею Дементьеву и Иосифу Кобзону
19 октября 2019, 11:53
В Уфе состоялся закрытый показ фильма «Отряд Таганок» по книге Мустая Карима
19 октября 2019, 06:56
В Уфе отметят 100-летие народного поэта Мустая Карима
18 октября 2019, 10:25
«Совесть, любовь, стыд, счастье»: как прошла премьера нового фильма о Мустае Кариме
15 октября 2019, 09:09
Компания «Disney» продлила широкий прокат фильма «Сестренка» по книге Мустая Карима
3 октября 2019, 05:15
Командиру сгоревшего в «Шереметьево» самолета «Мустай Карим» грозит 7 лет тюрьмы
Пилоту воздушного судна предъявлено обвинение.
2 октября 2019, 15:13

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