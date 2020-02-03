Состояние ребенка, выжившего в страшной аварии в Башкирии, стабильно тяжелое

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, отдельно обсудили последствия жуткого ДТП, которое произошло в минувшую пятницу, 31 января, на трассе М-5 в Челябинской области.
Напомним, в ДТП погибла супружеская пара из Башкирии - 27-летний водитель и его 33-летняя жена. Недалеко от города Аши иномарка Kia Sorento врезалась в ВАЗ-2107, в котором ехала молодая семья из Уфы. За рулем Kia Sorento был 55-летний водитель. Сообщается, что он ехал по встречке.
7-летняя дочка погибших уфимцев получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Как сообщили сегодня на оперативке в Доме Республики, состояние девочки стабильно тяжелое. Транспортировать ребенка в Уфу пока нельзя, но на место выехали врачи из РДКБ, чтобы оказать всю необходимую помощь.
Тем временем в ГИБДД ищут очевидцев трагической аварии и просят предоставить их записи с видеорегистраторов.