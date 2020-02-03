Состояние ребенка, выжившего в страшной аварии в Башкирии, стабильно тяжелое

Напомним, в ДТП погибла супружеская пара из Башкирии - 27-летний водитель и его 33-летняя жена. Недалеко от города Аши иномарка Kia Sorento врезалась в ВАЗ-2107, в котором ехала молодая семья из Уфы. За рулем Kia Sorento был 55-летний водитель. Сообщается, что он ехал по встречке.