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Состояние ребенка, выжившего в страшной аварии в Башкирии, стабильно тяжелое

3 февраля 2020, 07:18
Фото: ГИБДД по РБ
Родители ребенка скончались на месте происшествия.

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, отдельно обсудили последствия жуткого ДТП, которое произошло в минувшую пятницу, 31 января, на трассе М-5 в Челябинской области.

Напомним, в ДТП погибла супружеская пара из Башкирии - 27-летний водитель и его 33-летняя жена. Недалеко от города Аши иномарка Kia Sorento врезалась в ВАЗ-2107, в котором ехала молодая семья из Уфы. За рулем Kia Sorento был 55-летний водитель. Сообщается, что он ехал по встречке.

7-летняя дочка погибших уфимцев получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Как сообщили сегодня на оперативке в Доме Республики, состояние девочки стабильно тяжелое. Транспортировать ребенка в Уфу пока нельзя, но на место выехали врачи из РДКБ, чтобы оказать всю необходимую помощь.

Тем временем в ГИБДД ищут очевидцев трагической аварии и просят предоставить их записи с видеорегистраторов.

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