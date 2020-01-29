В Петербурге две девушки пострадали в ДТП с арендованным автомобилем

При этом обе утверждают, что были пассажирками, сообщает Newia.ru

Авария произошла в Невском районе примерно в 23 часа. Арендованный «Фольксваген Поло» врезался в уличный столб около 2 корпуса дома №1 по Дальневосточному проспекту.

Девушки 25 и 27 лет получили тяжёлые травмы. Однако они не смогли объяснить, кто находился за рулём транспортного средства. У обоих при этом присутствовали признаки алкогольного опьянения.