В Петербурге две девушки пострадали в ДТП с арендованным автомобилем
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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Две девушки 28 января получили тяжёлые травмы в результате ДТП с каршеринговым автомобилем в Санкт-Петербурге.
При этом обе утверждают, что были пассажирками, сообщает Newia.ru
Авария произошла в Невском районе примерно в 23 часа. Арендованный «Фольксваген Поло» врезался в уличный столб около 2 корпуса дома №1 по Дальневосточному проспекту.
Девушки 25 и 27 лет получили тяжёлые травмы. Однако они не смогли объяснить, кто находился за рулём транспортного средства. У обоих при этом присутствовали признаки алкогольного опьянения.
По факту ДТП идёт проверка. Выясняется, кто находился за рулём автомобиля в момент аварии.
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