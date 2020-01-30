В Башкирии произошло ДТП с автобусом, в салоне были три пассажира
Сегодня, 13:50ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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ДТП произошло сегодня, 30 января, на Гвардейской улице в Уфе.
По данным ГИБДД по Уфе, авария случилась сегодня утром. 29-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Газель» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 с 34-летним уфимцем за рулем.
В настоящий момент известно, что за помощью к медикам обратился только водитель легковушки. В автобусе находились три пассажира, из них никто не пострадал.
Автобус ехал по маршруту 215 «ДК УМПО — Базилевка».
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