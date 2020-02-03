«Начались судороги, глаза закатились»: в Уфе мужчине стало плохо в автобусе

«Его затрясло. Ему помогли люди в автобусе. У него начались судороги, глаза закатились. Пассажиры положили ему зажигалку в рот, вставили в зубы. На остановке мужчина, простой пассажир, побежал за врачами, благо поликлиника находится прямо там. Врачи осмотрели больного, мужчина не смог даже назвать своего имени», – рассказал очевидец события.