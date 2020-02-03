mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Начались судороги, глаза закатились»: в Уфе мужчине стало плохо в автобусе

3 февраля 2020, 06:58
Фото: МедиаКорСеть
Подробности произошедшего рассказали Медиакорсети очевидцы события.

Инцидент произошел сегодня, около 11:30 в уфимском автобусе, следовавшем по маршруту №272. В районе остановки ДК Машиностроителей одному из пассажиров резко стало плохо.

Фото: МедиаКорСеть

«Его затрясло. Ему помогли люди в автобусе. У него начались судороги, глаза закатились. Пассажиры положили ему зажигалку в рот, вставили в зубы. На остановке мужчина, простой пассажир, побежал за врачами, благо поликлиника находится прямо там. Врачи осмотрели больного, мужчина не смог даже назвать своего имени», – рассказал очевидец события.

Предварительно известно, что пострадавшему около 45 лет, вероятнее всего у него случился приступ эпилепсии. Мужчина сообщил, что такое с ним происходило и раньше. Прибывшие на место случившегося медики скорой помощи осмотрели пострадавшего.

Материалы по теме
Под Уфой в реке нашли погибшего парня с эпилепсией, которого бросили друзьяВ Башкирии водители лишились прав из-за эпилепсии и хронического алкоголизмаМинздрав проверит препарат от эпилепсии «Фризиум»
#Новости#Алия Фатхиева#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48