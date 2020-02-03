«Начались судороги, глаза закатились»: в Уфе мужчине стало плохо в автобусе

Инцидент произошел сегодня, около 11:30 в уфимском автобусе, следовавшем по маршруту №272. В районе остановки ДК Машиностроителей одному из пассажиров резко стало плохо.
«Его затрясло. Ему помогли люди в автобусе. У него начались судороги, глаза закатились. Пассажиры положили ему зажигалку в рот, вставили в зубы. На остановке мужчина, простой пассажир, побежал за врачами, благо поликлиника находится прямо там. Врачи осмотрели больного, мужчина не смог даже назвать своего имени», – рассказал очевидец события.
Предварительно известно, что пострадавшему около 45 лет, вероятнее всего у него случился приступ эпилепсии. Мужчина сообщил, что такое с ним происходило и раньше. Прибывшие на место случившегося медики скорой помощи осмотрели пострадавшего.