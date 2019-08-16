Минздрав проверит препарат от эпилепсии «Фризиум»

Данное лекарство российские власти внесли в список психотропных веществ, и ограничили его оборот на территории страны. Об этом пишет RNS.

Накануне в одном из почтовых отделений России была задержана очередная женщина, чей ребенок тяжело болен эпилепсией. Россиянка заказала за границей «Фризиум». Препарат пришел по почте. Во время получения посылки мать задержали полицейские. О случившемся на своей страничке в Facebook рассказала заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Теперь Российская противоэпилептическая лига должна составить «экспертное заключение» об эффективности указанного выше лекарства. Чиновники хотят заменить «Фризиум» комбинацией препаратов из списка лекарств зарегистрированных в России.

В Минздраве заявили, что «Фризиум» включен в перечень психотропных веществ. Оборот таких препаратов в Российской Федерации «ограничен». Следят за исполнением «ограничений» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Именно они и заводят уголовные дела на родителей, которые просто пытаются достать лекарства для своих тяжело больных отпрысков.

Чиновники из российского Минздрава пригрозили провести проверку и наказать врачей, которые назначают пациентам незарегистрированные в стране лекарственные препараты до проведения консилиума. В ведомстве еще раз напомнили, что «Фризиум» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

Российские власти уверяют, что количество зарегистрированных в стране лекарств против эпилепсии исчисляется десятками наименований.