В Башкирии водители лишились прав из-за эпилепсии и хронического алкоголизма

В региональном ведомстве сообщили, что с такими опасными заболеваниями водители состояли на учете в городской больнице. Напомним, что согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» граждане с такими заболеваниями не имеют права водить.

Ранее мы писали о том, как в Уфе пьяный лихач-рецидивист прокатил сотрудника ДПС на десятки метров, а экипаж ДПС попал ночью в аварию, пытаясь угнаться за пьяным водителем.