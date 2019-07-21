В Башкирии водители лишились прав из-за эпилепсии и хронического алкоголизма
21 июля, 10:30ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщили в прокуратуре Нефтекамска.
В региональном ведомстве сообщили, что с такими опасными заболеваниями водители состояли на учете в городской больнице. Напомним, что согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» граждане с такими заболеваниями не имеют права водить.
Ранее мы писали о том, как в Уфе пьяный лихач-рецидивист прокатил сотрудника ДПС на десятки метров, а экипаж ДПС попал ночью в аварию, пытаясь угнаться за пьяным водителем.
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