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Исполнительница из Башкирии рассказала, как она дружила с Василей Фаттаховой

2 февраля 2020, 12:28
Фото: vk.com
Гузель Уразова сообщила, что была очень близка с Фаттаховой в последние два года жизни.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью «КП – Уфа». Зслуженная певица Башкирии и Татарии рассказала, что раньше практически не встречалась с Василей, так как обе были заняты в разъездах.

«Последние два года до ее смерти мы стали чаще общаться – встречались на концертах, постоянно разговаривали по душам», – поделилась артистка.

Она также рассказала, что Фаттахова очень похожа была по характерию на Фанию Фархи – такая же светлая, человечная, гармоничная.

«Вот говорят, почему небеса таких людей забирают рано? Потому что Богу самому нужны такие светлые и прекрасные люди», подытожила она.

Медиакорсеть в день памяти Васили Фаттаховой публиковала интервью с ее мужем о том, как семья справляется с потерей, о мечтах, о любви.

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#Новости#Алия Фатхиева#Общество
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