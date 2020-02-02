Исполнительница из Башкирии рассказала, как она дружила с Василей Фаттаховой

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью «КП – Уфа». Зслуженная певица Башкирии и Татарии рассказала, что раньше практически не встречалась с Василей, так как обе были заняты в разъездах.
«Последние два года до ее смерти мы стали чаще общаться – встречались на концертах, постоянно разговаривали по душам», – поделилась артистка.
Она также рассказала, что Фаттахова очень похожа была по характерию на Фанию Фархи – такая же светлая, человечная, гармоничная.
«Вот говорят, почему небеса таких людей забирают рано? Потому что Богу самому нужны такие светлые и прекрасные люди», подытожила она.
Медиакорсеть в день памяти Васили Фаттаховой публиковала интервью с ее мужем о том, как семья справляется с потерей, о мечтах, о любви.