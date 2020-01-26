«Время не лечит»: муж Васили Фатаховой из Башкирии дал откровенное интервью

26 января исполнится 4 года, как ушла из жизни известная певица с неповторимым голосом, заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Василя Фаттахова.

Песня «Туган як» в исполнении народной любимицы популярна не только в республике, но и далеко за ее пределами. Напомним, певица ушла из жизни в расцвете сил в возрасте 36 лет. У Васили Фаттаховой остались двое детей — 8-летний сын Карим и 3-летняя дочь Камиля. Их воспитанием занимается отец, Ильгиз Абдракипов, и его родные.

Супруг артистки Ильгиз Абдракипов рассказал Медиакорсети о том, как старается жить ради детей. Также он поделился подробностями конфликтной ситуации вокруг недавно изданной книги памяти Васили Фаттаховой.

«Боль осталась и сегодня»

— Ильгиз , 4 года - это и много мало. Время лечит?

- Нет. Не лечит. Я с этим не согласен. Боль как была так и осталась. Самое тяжелое — дети растут без матери.

Фото: vk.com

— Задам избитый, но все же актуальный вопрос. Вы не задумываетесь о попытке жениться еще раз?

— Этот вопрос мне задает каждый, кому не лень. Разумеется, я понимаю, что детям очень нужна мама. Любящая, нежная, заботливая. Но в то же время жена, мать — это ведь не штучный товар. Ее не приобретешь в магазине.

Меня часто пытаются познакомить с кем-то. Сами женщины проявляют инициативу и пишут в социальных сетях. Все это дается мне тяжело. Я думаю только о детях.

- А о себе?

— А что о себе думать? В 40 лет разве о себе думают?

— А разве в 40 лет жизнь заканчивается?

— Нет. Но все же это не тот случай. Для меня моя жизнь — это дети. Однако в то же время мой сын Карим уже понимает, что существует полная семья со своим уютным очагом. И если даже кто-то появится, он, скорее всего сумеет принять. Но родную мать им никто не сможет заменить.

Фото: vk.com

- Расскажите о ваших детях.

- Старший сын Карим учится во втором классе. Любит хоккей и футбол. Он у меня спортивный мальчик. Часто вспоминают маму. Они с Василей были неразлучны. В последнее время стал довольно задумчивым. Недавно задал вопрос: «А мама сейчас лежит в гробу?» Пришлось объяснять, что мусульман хоронят по-другому. Видно, что тоскует. Просит возить его в наш загородный сад. Там он, еще совсем малыш, любил гулять с мамой. В этом году летние каникулы хочет провести именно в этом саду.

Дочь Камиля сейчас проходит лечение, есть проблемы со здоровьем. В отличии от старшего брата, она как и мама, любит музыку. Особенно песни татарских исполнителей. Машет ручками в такт и радостно улыбается.

Фото: vk.com

— Как удается справляться одному?

— Мне очень помогают родители. На протяжении четырех лет они всегда были рядом. Но не могу не признать, что годы идут и они не молодеют. Понимаю, что надо как-то жизнь перестраивать. Пока все идет свои чередом.

«На книге о Василе хотели нажиться»

Фото: vk.com

— Некоторое время вы работали в сфере шоу-бизнеса. Продолжаете организовывать концерты татаро-башкирских исполнителей?

— Сейчас почти этим не занимаюсь. Моя основная деятельность связана со строительством.

На мой взгляд, мир татаро-башкирского шоу-бизнеса очень изменился. Чрезмерно большое количество артистов, качество песен вносят свою не самую лучшую лепту в развитие данной сферы. Экономика России тоже дает о себе знать. Да и душа к этому не лежит. Нужен стимул, а его сейчас нет.

- Пару дней назад в Балтачевском районе состоялась презентация книги памяти Васили Фаттаховой.

- Да. Но книга издана без моего согласия. На ее презентацию меня не пригласили, хотя я бы и сам не пошел.

- Что произошло?

— Начало было многообещающим. В прошлом году со мной познакомился писатель из Старобалтачево (райцентр Балтачевского района) Ханис Хазимов и предложил написать книгу о Василе. При знакомстве он показал свои ранние работы об известных людях, среди которых была книга о народной артистке Фариде Кудашевой.

Для своей работы автор попросил контакты всех тех, с кем сотрудничала моя супруга. Это — коллеги, артисты, родные. Также я предоставил ему фотоархив. По началу договорились, что он будет писать, а финансовые вопросы решим позже. Но через некоторое время до меня дошла новость, что Хазимов выпрашивает деньги у именитых артистов, якобы, для издательства еще незавершенной книги. Я был в шоке. Стало стыдно, что за моей спиной происходят такие вещи.

Позвонив автору, попросил прекратить всю работу. После переговоров мы все же остановились на том, что расходы я возьму на себя, вплоть до оплаты гонорара автору. Однако он запросил слишком большую сумму. После чего я решил полностью отказаться от этой затеи.

Сдается мне, за предложением увековечить память о Василе на страницах книги скрывался писательский бизнес. У меня же и в мыслях не было продавать. Я хотел подарить эти книги в качестве памятного подарка близким и друзьям.

- Но книга воспоминаний о Василе Фаттаховой все же вышла?

- Да. Я видел видео с презентации на ютубе. Книга издана без моего согласия. Кстати, на днях у меня интересовались, где можно ее приобрести. Судя по всему бизнес уже запущен.

- А вы знакомы с содержанием ?

- Я видел черновик, но окончательного варианта автор мне не показал. Знаю, что там биография Васили, интервью с родными и коллегами. Среди них Айдар Галимов, Зифа Нагаева, Фарида и Роберт Тимербаевы, Фирдус Тямаев, Оскар Усманов.

Фото: vk.com

- Собираетесь что-то предпринять?

- Нет. Я не хочу скандалов. Писатель все же пожилой человек. У всех свои человеческие ценности. Бог ему судья.

- Какие планы на ближайшее будущее?