В Башкирии вышла в свет книга памяти народной артистки Васили Фаттаховой
Сегодня, 10:24ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ее презентация состоялась в Балтачевском районе республики.
Книга посвящена памяти заслуженной артистки Башкортостана и Татарстана Васили Фаттаховой. Автор книги – друг семьи Фаттаховых, писатель, общественный деятель Ханис Хазимов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Он описал биографию певицы, ее творческий путь, опубликовал воспоминания родных и близких певицы, очерки друзей и коллег.
Напомним, народная любимица ушла из жизни в расцвете сил в возрасте 36 лет, но при этом оставила творческое наследие – до сих пор решается судьба песен, которые так и не были записаны Василей Фаттаховой при жизни.
Она скончалась 26 января 2016 года из-за осложнений, возникших после родов. У нее осталось двое маленьких детей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей