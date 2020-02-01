«Пока никто не видит»: уфимцы сняли строителей, которые сливали отходы в лес

На снимке видно, что строители сливают из бетономешалки часть содержимых отходов прямо в лес, судя по всему, незаконно. Известно, что ролик, как и фото было сделано в микрорайоне «Зеленый берег» в Уфе. Видео также опубликовал канал «ГТРК Башкортостан».