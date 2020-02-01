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«Пока никто не видит»: уфимцы сняли строителей, которые сливали отходы в лес

1 февраля 2020, 10:32
Фото: gtrk.tv
Видео и фото, на котором строители сливают отходы прямо в лес по ул. Блюхера, опубликовали в социальных сетях.

На снимке видно, что строители сливают из бетономешалки часть содержимых отходов прямо в лес, судя по всему, незаконно. Известно, что ролик, как и фото было сделано в микрорайоне «Зеленый берег» в Уфе. Видео также опубликовал канал «ГТРК Башкортостан».

Пользователи сети неоднозначно восприняли происходящее в кадре. Одни заявили, что рабочий всего лишь «промывает бетономешалку», другие даже заподозрили автора видео в «стукачестве», третьи согласились с тем, что «вот так вот сваливать отходы в лес как-то ненормально».

Ранее мы писали о другом похожем случае. Компанию «Уфаводоканал» подозревают в загрязнении полей отходами производства. Природоохранная прокуратура начала проверку по жалобе региональных властей.

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#Новости#Фотофакт#Надежда Валитова#Общество
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