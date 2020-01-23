На территории «Химпрома» в Уфе может появиться место по утилизации опасных отходов

Площадь по утилизации и переработке опасных отходов планирует построить до конца года компания «РосРАО», которая входит в «Росатом». Компанию ранее назначили федеральным оператором по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности. В связи с этим с 1 января 2021 года все предприятия по сбору и утилизации отходов должны будут заключить с компанией соответствующий договор.

Пока окончательно неизвестно точно, где ее могут организовать. Однако, по имеющейся на сегодняшний день информации, ее могут построить на территории «Уфахимпрома». Здесь планируется извлекать ртуть из ламп, очищать вторичные отходы битого стекла и цоколя.

По данным минэкологии Башкирии, в республике каждый год собирают от 80 до 120 тонн бытовых ртутьсодержащих отходов и батареек. Из 42 млн тонн всех отходов 2 тысячи тонн – отходы 1 и 2 классов опасности, которые в большинстве случаев утилизируются не должным образом.

Напомним, «Уфахимпром» производил различные гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. В ноябре 1989 года здесь разлились более 90 кубометров фенола. Вместе с талыми водами фенол попал в питьевую воду. Произошла экологическая катастрофа, в нулевые завод был закрыт, в 2010 обанкрочен.

Медиакорсеть ранее писала о том, что санация уфимского «Химпрома», о которой говорят не один десяток лет, рискует вновь не состояться.

Всего, напомним, в России планируется построить (или перепрофилировать ранее действующие) семь крупных комплексов по утилизации отходов высокого уровня опасности, общая мощность переработки которых составит около 350 тысяч тонн. Одно из таких – в небезызвестном удмуртском городе Камбарка на границе с Башкирией. Здесь «Росатом» планирует перепрофилировать завод по переработке опасных отходов.

В Ижевске, Нефтекамске и Камбарке по этому поводу не утихают стихийные митинги, активисты движения «Стоп Камбарка», убежденные в том, что строительство завода нанесет серьезный экологический вред, заявляют о давлении в свой адрес. Ранее Медиакорсеть писала подробно о планах крупных планах компании в Камбарке.