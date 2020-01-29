Скрытая угроза: «Уфаводоканал» подозревают в загрязнении полей отходами производства

Напомним, ранее мы писали об обращении Вилория Угарова в прокуратуру, в котором он потребовал проверить деятельность предприятия на территории полей сельхозназначения близ деревни Николаевка в Уфимском районе.

На место событий выезжали представители партии «Зеленые», которые, собственно, и подняли первыми шум. Пресс-секретарь партии Николай Бажин разместил отчет о поездке на своем видеоканале.

Местный житель Андрей Русый, который является экоактивистом, рассказал, что самосвалы, транспортирующие на поля какие-то непонятные темные кучи, были замечены в начале января.

— Когда стали выяснять, что сюда возят, нам сначала сказали, что это удобрения. Но на самом деле оказалось, что это иловые отложения с «Уфаводоканала». Местным жителям говорили, что это вещества пятой категории опасности, но на самом деле это не так, потому что предприятий, которые могут переработать иловые отложения в вещества пятой категории опасности, в Башкирии нет. Значит, на самом деле, это вещества четвертой или даже третьей категории опасности, — пояснил Андрей Русый.

Следом за экологами шум подняли и местные власти. По словам главы Уфимского района Вилория Угарова, эти отходы относятся как минимум, к четвертому классу опасности и точно оказывают вредное влияние на жизнедеятельность людей, животных и растений. Это выражается, в первую очередь, в крайне неприятном запахе, который доносится с полей в ближайшие населенные пункты — Нурлино, Николаевку и другие села.

Отходы, вывезенные на поля таким пиратским способом, занимают уже 12 га территории. Законность этих действий вызывает большие сомнения.

Ранее мы также писали о том, что жители Николаевки и двух соседних деревень перекрыли путь грузовой технике, которая складирует отходы компании.

По словам главы Николаевского сельсовета Антона Черепанова, за период наблюдения было вывезено 600 КамАЗов с отходами, причем почву после них не культивируют, а просто разравнивают, тем самым нанося ей серьезный вред. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, арендатором участка, куда свозятся отходы, является агрофирма «Николаевская».

— У наших жителей просто лопнуло терпение и 16 января мы преградили им дорогу. Все груженые грузовики уехали, — говорят люди.

Сельчане опасаются, что из почвы отходы могут попасть в скважину, откуда берется питьевая вода. И эта опасность более чем реальна, ведь весна уже не за горами.

Пока проводится прокурорская проверка, ее результатов придется подождать до 12 февраля. Впрочем, уже сегодня известно, что в работе предприятия выявлены нарушения. Как уточнили в прокуратуре, если подтвердится, что в почве превышена предельно допустимая норма вредных веществ, то в отношении «Уфаводоканала» будет возбуждено уголовное дело. Кстати, представители "Уфавдоканала" пока воздерживаются от официальных комментариев, что дает еще больше поводов для тревоги местным жителям.