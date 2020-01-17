Власти Уфимского района попросили прокуратуру проверить отходы «Уфаводоканала»

Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров написал обращение с просьбой выяснить безопасность всех складируемых отходов компании представителей прокуратуры и Россельхознадзора.

Как сообщает «Аиф-Башкортостан», накануне, 16 января, жители деревни Николаевка в Уфимском районе перекрыли путь грузовикам, которые везли отходы в поля. Информацию подтвердил также глава Николаевского сельсовета Антон Черепанов.

По словам местных жителей, речь идет о складировании иловых накоплений с очистных сооружений «Уфаводоканала», которые имеют сильный химический запах, распространяющийся на несколько деревень.

По словам Черепанова, за период наблюдения было вывезено 600 КамАЗов с отходами, причем почву после них не культивируют, а просто разравнивают, тем самым нанося ей серьезный вред. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, арендатором участка, куда свозятся отходы, является агрофирма «Николаевская».

«У наших жителей просто лопнуло терпение и 16 января мы преградили им дорогу. Все груженые грузовики уехали».

Жители также опасаются, что из почвы отходы могут попасть в местную скважину, что может повлечь за собой загрязнение воды.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», вывозом отходов занимается подрядное общество ООО «ТК Технология», с которым в конце декабря «Уфаводоканал» в ходе закупки у единственного поставщика заключил контракт стоимостью 195,5 млн руб.