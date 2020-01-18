Итоги недели в Башкирии: в январе не пили — маткапитал родили

Эта новость просто взорвала соцсети, и обсуждалась больше, чем убийство иранского военного в злополучный день 3 января. Вот здесь барабанная дробь: в России начнут давать маткапитал (466 тысяч рублей) уже при рождении первенца. Не хочу расстраивать жителей республики, хотя мы и в составе России, но мне интересно знать, откуда вдруг взялись деньги? За второго птенца в вашем гнезде обещано 600 тысяч рублей. Программа по выдаче материнского капитала будет продлена как минимум до декабря 2026 года. Итак, у вас есть ровно семь лет на рождение 2 детей и маткапитал в общей сумме 1100 000 рублей. И на этом государство не остановится: за третьего ребенка обещано погасить ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Впрочем, и суммы за первых 2 детей можно направить на погашение ипотечного кредита. Полагаю, ЗАГСы должны принимать заявления даже по ночам, ведь вахтовики в срочном порядке собрались домой к женам. А говорите нет программы по их возвращению, вот же.