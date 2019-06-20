Только цифры: В Уфе работает всего 17 общественных туалетов

— В плане обеспечения общественными туалетами у нас в Уфе все очень печально. Можно сказать, что просто никак, — комментирует общественник, автор проекта ufacity.me Вадим Беляков. — Вроде бы мы живем в 21 веке, в городе-миллионнике, но городские чиновники эту проблему не решают. В том числе потому, что никто об этой насущной необходимости не говорит: люди по привычке пользуются туалетами в торговых центрах, кафе. Если говорить о том, сколько туалетов нужно городу, то можно использовать, например, методику расчета для выгула собак. То есть в радиусе 500-1000 метров должен быть хотя бы один туалет. Причем это должен быть именно стационарный туалет, а не биокабины, в которых, как правило полная антисанитария и ужасный запах. Все туалеты должны быть скорее бесплатные, но если и устанавливать небольшую плату, ни в коем случае нельзя устраивать туда каких-нибудь бабушек-контролеров, которые будут убивать всю культуру цивилизованного города.