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Posted 20 июня 2019, 07:21

Published 20 июня 2019, 07:21

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

Только цифры: В Уфе работает всего 17 общественных туалетов

Только цифры: В Уфе работает всего 17 общественных туалетов

20 июня 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
12.05 Редакция «АиФ Уфа».

Они расположены в парках, скверах, на остановках общественного транспорта.

Как сообщает «АиФ Уфа», это 16 модульных павильонов и один стационарный туалет. Все они являются бесплатными. Список размещения объектов доступен по ссылке.

Кроме того, на различных объектах на договорной основе с организациями и предприятиями города установлено 186 биотуалетов синего и голубого цвета. Во время проведения городских праздников дополнительно устанавливают до 200 таких кабин. По данным сервиса 2gis, всего в Уфе насчитывается 182 организации, в которых есть общественные туалеты, часть из которых являются платными.

— В плане обеспечения общественными туалетами у нас в Уфе все очень печально. Можно сказать, что просто никак, — комментирует общественник, автор проекта ufacity.me Вадим Беляков. — Вроде бы мы живем в 21 веке, в городе-миллионнике, но городские чиновники эту проблему не решают. В том числе потому, что никто об этой насущной необходимости не говорит: люди по привычке пользуются туалетами в торговых центрах, кафе. Если говорить о том, сколько туалетов нужно городу, то можно использовать, например, методику расчета для выгула собак. То есть в радиусе 500-1000 метров должен быть хотя бы один туалет. Причем это должен быть именно стационарный туалет, а не биокабины, в которых, как правило полная антисанитария и ужасный запах. Все туалеты должны быть скорее бесплатные, но если и устанавливать небольшую плату, ни в коем случае нельзя устраивать туда каких-нибудь бабушек-контролеров, которые будут убивать всю культуру цивилизованного города.

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#Андрей Королев#Город#Новости#Благоустройство
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