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В России могут увеличить размер материнского капитала

19 сентября 2018, 17:52
Члены Кабинета министров Российской Федерации анонсировали повышение материнского капитала к 2021 году.

Сумма выплат может вырасти до 489 000 рублей. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По словам зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, повышение материнского капитала власти будут проводить в два этапа. В 2019 году размер выплат сохранится на уровне текущего года (453 000 рублей). В 2020 году сумму материнского капитала повысят до 470 000 рублей, а в 2021 году — до 489 000 рублей.

В начале прошлой неделе депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, сокращающий срок выдачи сертификата на маткапитал с одного месяца до 15 дней.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин продлил программу по выплате материнского капитала до 2021 года. Претендовать на деньги могут семьи, родившие второго и последующих детей. Маткапитал выплачивается на протяжении трех лет с момента рождения ребенка.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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