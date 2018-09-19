В России могут увеличить размер материнского капитала

По словам зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, повышение материнского капитала власти будут проводить в два этапа. В 2019 году размер выплат сохранится на уровне текущего года (453 000 рублей). В 2020 году сумму материнского капитала повысят до 470 000 рублей, а в 2021 году — до 489 000 рублей.