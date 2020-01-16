«Плодить нищету» или иметь подспорье: как повлияет новый маткапитал на рождаемость

Posted 16 января 2020, 14:18
Published 16 января 2020, 14:18
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Вчера, 15 января, в ходе своего традиционного послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин пообещал выдавать маткапитал в размере 466 тысяч рублей за первенца. При рождении второго — еще 150 тысяч. Третий же младенец в семье «поможет» частично покрыть ипотеку.
От этой новости социальные сети буквально взорвались. Часть людей посчитала, что подобная мера действительно станет отличной опорой для молодых семей. Другая же часть выразила мнение, что маткапитал за первенца приведет только к еще большему усилению бедности.
Медиакорсеть выяснила, что думают жители Башкирии, а также узнали, почему демографы считают, что маткапитал за первенца не приведет к решению проблем с низкой рождаемостью.
Кость, брошенная голодным пролетариям?
Сторонники и противники предложения Путина приводят разные аргументы, но практически все сходятся в одном: тема сложная и спорная. В частности, противники нововведения уверены, что маткапитал будет «плодить нищету». Для того, чтобы увеличить рождаемость в стране, необходимо разработать комплексный подход, развивать все сферы общества, увеличить доходы населения.
— Я не богата, но ни за полляма, ни за два рожать не пойду. Бесплатно и только тогда, когда посчитаю нужным — точка. И это мнение, думаю, разделяют многие женщины. Простая математика: 446 тысяч это и есть год на ребенка, его одежду и здоровье. Ну полтора года. Ну два, если вы очень экономны. А дальше-то что?
Разовые деньги дадут разовый результат: люди без тормозов и желания работать нарожают детей, которые потом будут играть в сковородку с поварешкой вместо лего, потому что у этих детей лего не будет. А те, кому бы хорошо продолжать род людской, так и будут ждать страну перемен: свободную, открытую, лояльную к молодым.
Родите, пожалуйста, сначала реформы медицины, образования, развития малого и среднего бизнеса. Чтобы вот с минимальным страхом в будущее и светлым взором, — высказалась журналист, блогер Виктория Куприянова.
Журналист Медиакорсети Марат Гареев считает, что будущие родители должны планировать ребенка не потому, что государство дает деньги.
— Касательно тех, кто доволен этой новостью, я хочу сказать вот что. Единственный аргумент этих людей: 466 тысяч — это хорошая помощь, подспорье для тех, кто решился стать родителями. Ребят, вы серьезно? Вы это правда серьезно? Вы реально не считаете, что рождение детей — это настолько ответственное решение, к которому родители должны быть полностью готовы и морально-духовно и материально?
А я так считаю. Я уверен в том, что в современном обществе по-настоящему ответственным родителям, которые созрели до рождения детей, никакая государственная помощь не нужна, потому что они — повторю! — ответственные родители и полностью готовы к тому, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям.
Как-то те, кто радостно слюни распустил по поводу прекрасной инициативы по маткапиталу первенцу, вдруг резко забыли, сколько тысяч и миллионов нищих, брошенных, больных детей в стране, которые живут и существуют впроголодь, жизнь которых за 20 лет грамотного руководства страной ухудшилась в разы, тех, кому не хватает лекарств, которые умирают, не имеют элементарных удобств, не видят белого света, всю жизнь проживая взаперти в собственных домах, сколько тысяч детей, которых обрекли на мучения и смерть, запретив иностранцам усыновлять их (все депутаты от Башкирии, напомню, голосовали за это). Для этих детей в стране нет лишней копейки. А вы хотите плодить несчастных, обрекая их на все это, — уверен Марат Гареев.
Аналогичного мнения придерживается блогер Ольга Маловица:
— А что, если вложить деньги в поддержку УЖЕ существующих детей? Многодетных семей? Устранить очереди в детские сады, чтобы в группы не запихивали по 50 детей, а по 20? Разгрузить педиатров, чтобы под дверью кабинетов не скапливались многочасовые очереди, а врачи реально успевали нормально смотреть малышей? Построить хоккейные коробки во дворах? Кормить школьников не сырыми котлетами и размазней, а правда вкусными обедами? Прекратить собирать на лечение смс-ками? Тогда рожать начнут не только первенцев раньше. Тогда даже такие скептики как я решатся на третьего малыша.
«Воспитывать ребенка — труд и хорошо, что его оплачивают»
Люди, которые отнеслись к изменениям в программе по выдаче материнского капитала положительно, подчеркивают, что эта инициатива — отличная социальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы.
— В 26 лет волей-неволей начинаешь думать о ребенке. Но для этого, кроме хорошей зарплаты мужа, необходимо иметь, как минимум, собственное жилье. Когда президент заявил о маткапитале за первенца, я обрадовалась. Это поможет закрыть весомую часть ипотеки. При этом, как известно, сейчас некоторые банки для покупки жилья в сельской местности дают небольшую ипотечную ставку. Хоть немного, но рожать уже становится не так страшно.
Я вот планировала родить первого ребенка где-то 2023 году, а сейчас уже склоняюсь к мысли, что надо родить уже в следующем году, — рассказывает специалист по связям Назгуль Галеева.
Семья Юлуевых ждут первенца в начале весны. Будущая мама Адель также встретила новость с радостью.
— Мы не планировали ребенка ради того, чтобы получить деньги. И второго, дай бог, и третьего будем рожать не потому, что государство за это дает маткапитал. Но слова Путина восприняли положительно, так как намерены расширять жилье, создать удобства для детей. Помощь от государства нам точно не помешает, — комментирует она.
Юрист, эксперт по вопросам защиты прав детства и материнства, 10 лет назад ставший первым в России отцом-одиночкой, который отсудил у Пенсионного фонда РФ материнский капитал, Александр Афанасьев считает, что нормальные родители не будут использовать деньги от государства на неактуальные цели.
— У меня двое детей, воспитывал их один, жена умерла, так что могу рассматривать эту инициативу Путина и как юрист, и как отец. Мне в свое время такое подспорье не помешало бы, потому что мы жили с родителями и было тяжеловато всем вместе в небольшой квартире. Вот теперь мой сын вырос, у него своя семья, в июле 2019 года у него родилась дочка, он взял квартиру в ипотеку, ему бы эти средства за первенца очень помогли, но он, к сожалению, не попадет уже под действие этого закона.
На мой взгляд, говорить, что этот закон даст только стимул для того, чтобы бездельники и алкаши рожали, могут либо малолетки, либо те, у кого нет детей, либо обеспеченные «патриоты», которые рассуждают обо всем, сидя на диване и считают всех вокруг быдлом.
При рождении гражданин сразу наделяется обязанностями (СНИЛС, ИНН), а вот с правами тяжелей. Маткапитал — это господдержка для детей, а не для родителей. Что касается распространенных сегодня возможностей незаконного обналичивания маткапитала, который потом пропьют и прогуляют те же проблемные семьи, то это уголовные преступления, с которыми не могут совладать ни МВД, ни Пенсионный фонд, без содействия сотрудников которого, кстати, обналичивание сертификатов было бы невозможно. Нормальные родители не будут использовать маткапитал на всевозможные неактуальные цели.
Маркетолог, блогер Иван Зорин уверен, что несмотря на различные противоречия, повышение размера материнского капитала, все же, одна из мер по улучшению качества жизни россиян.
— Вчера ВВП рассказал о повышении размера материнского капитала. Во многих соцсетях разразилась буря недовольных комментариев на тему «хватит плодить алкоголиков и маргиналов». Этим людям я хотел бы напомнить, что в России 86% населения страны получает зарплату менее 50.000₽. 9 из 10 окружающих вас на улице людей вы считаете алкоголиками? 86% — эта практически вся страна. Это обычные люди, которые работают, занимаются спортом, едят, ходят в кино и растят детей.
Да, эта мера в целом не улучшит уровень достатка населения, но она направлена на улучшение качества жизни людей. И не нужно считать ее «костью брошенной голодным пролетариям». Рождение и воспитание ребенка — это не простой труд и хорошо, что государство в следствие текущих демографических показателей в стране его оплачивает гражданам.
Повышения рождаемости не ждите
Как видим, к инициативе, как к дополнительной поддержке семей с детьми уфимцы относятся по-разному. Однако напомним, что главная цель материнского капитала, по словам Владимира Путина, увеличение рождаемости. Демографы считают, что этого ждать не стоит.
Руководитель ипотечного бюро Камила Фазлыева согласна с тем, что любая поддержка при рождении детей важна и необходима. Но в целом, по ее мнению, принятой меры все равно недостаточно. Если говорить о строительной отрасли, то мера и вовсе даст «кратковременный эффект»:
- Поскольку назрела необходимость комплексного решения застарелой проблемы. В числе первейших — повышение доходов всего населения. Вся жилищно-кредитная система России нуждается в реформировании. В реальности нет необходимости дальнейшего строительного бума. Главное заблуждение чиновников сегодня - это оценка доступности жилья для населения, объёмами ввода жилья. Доступность жилья не должна быть обеспечена исключительно ипотечными кредитами, а это основное применение материнского капитала. Для тех, кто использует материнский капитал в качестве первоначального взноса, оформляя ипотеку, как правило, кредит становятся непосильным бременем, и ведет к снижению уровня жизни. И обещанные пять тысяч на ребёнка также проблемы не решат.
Демограф, экономист, директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский объясняет, что низкая рождаемость в стране — не следствие нехватки средств на это, а часть глобального процесса, называемого «демографическим переходом». Демографический переход, по словам ученого, приводит к снижению смертности, в ответ на это — к снижению рождаемости.
— То есть само по себе снижение рождаемости — это нормальный процесс. Вопрос в том, до какого уровня она может снизиться и снижается, и почему снижается ниже, чем хотелось бы. Это более сложный вопрос, на который я не берусь ответить. Это проблема абсолютно всех развитых стран: с ней сталкиваются более миллиарда человек. Если бы ее можно было решить простым способом, ее давно бы уже решили — в Англии, во Франции, в Италии, в Германии, где угодно. Но ведь не решают.
Мировой опыт тоже имеет какое-то значение. Я понимаю эти меры как социальную помощь семьям, — прокомментировал известный эксперт в области демографии СМИ.
Напомним, программа по поощрению рождаемости первенцев в Республике Башкортостан уже действовала. По инициативе экс-главы региона Рустэма Хамитова из республиканской казны выделяли по 300 тысяч рублей семьям, которые имели тяжелое материальное положение. Однако инициатива не получила продолжения: она продлена лишь до 20 мая 2020 года.
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