«Плодить нищету» или иметь подспорье: как повлияет новый маткапитал на рождаемость

— У меня двое детей, воспитывал их один, жена умерла, так что могу рассматривать эту инициативу Путина и как юрист, и как отец. Мне в свое время такое подспорье не помешало бы, потому что мы жили с родителями и было тяжеловато всем вместе в небольшой квартире. Вот теперь мой сын вырос, у него своя семья, в июле 2019 года у него родилась дочка, он взял квартиру в ипотеку, ему бы эти средства за первенца очень помогли, но он, к сожалению, не попадет уже под действие этого закона.