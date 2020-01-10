Гострудинспекция проверит завод, работники которого попросили главу Башкирии о помощи

Posted 10 января 2020, 06:52
Published 10 января 2020, 06:52
Modified 3 февраля, 06:34
Updated 3 февраля, 06:34
По данным «Башинформа», республиканская гострудинспекция после видеообращения рабочих «Сейтяковского кирпичного завода» в Балтачевском районе республики намерена проверить факт невыплаты зарплаты. Обращение было адресовано главе региона, в нем была просьба помочь получить заработанные деньги.
Портал Proufu.ru ранее сообщал, что общая сумма задолженности составляет 2,2 млн рублей. Со слов сотрудников завода, они обращались к главе района Ильгизу Субушеву и в прокуратуру, но помощи так и не дождались.
Глава гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина сообщила, что по указанным фактам организована внеплановая выездная проверка на завод.
Медиакорсеть ранее подробно описывала ситуацию с вахтовиками, которые пострадали от задержки зарплаты. Изначально о происходящем заявил сотрудник компании Рамиль Азиханов, который рассказал, что на предприятии месяцами не платят зарплату и отказываются кормить. Позже в компании признали задержку выплат, но заявили, что все на деле обстоит не так, как заявлено. Позже на ситуацию откликнулся Радий Хабиров.