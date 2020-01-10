Гострудинспекция проверит завод, работники которого попросили главу Башкирии о помощи

Медиакорсеть ранее подробно описывала ситуацию с вахтовиками, которые пострадали от задержки зарплаты. Изначально о происходящем заявил сотрудник компании Рамиль Азиханов, который рассказал, что на предприятии месяцами не платят зарплату и отказываются кормить. Позже в компании признали задержку выплат, но заявили, что все на деле обстоит не так, как заявлено. Позже на ситуацию откликнулся Радий Хабиров.