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Posted 10 января 2020, 06:52

Published 10 января 2020, 06:52

Modified 3 февраля, 06:34

Updated 3 февраля, 06:34

Гострудинспекция проверит завод, работники которого попросили главу Башкирии о помощи

10 января 2020, 06:52
На днях мужчины обратились к Радию Хабирову, чтобы он помог им получить свои зарплаты.

По данным «Башинформа», республиканская гострудинспекция после видеообращения рабочих «Сейтяковского кирпичного завода» в Балтачевском районе республики намерена проверить факт невыплаты зарплаты. Обращение было адресовано главе региона, в нем была просьба помочь получить заработанные деньги.

Портал Proufu.ru ранее сообщал, что общая сумма задолженности составляет 2,2 млн рублей. Со слов сотрудников завода, они обращались к главе района Ильгизу Субушеву и в прокуратуру, но помощи так и не дождались.

Глава гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина сообщила, что по указанным фактам организована внеплановая выездная проверка на завод.

Медиакорсеть ранее подробно описывала ситуацию с вахтовиками, которые пострадали от задержки зарплаты. Изначально о происходящем заявил сотрудник компании Рамиль Азиханов, который рассказал, что на предприятии месяцами не платят зарплату и отказываются кормить. Позже в компании признали задержку выплат, но заявили, что все на деле обстоит не так, как заявлено. Позже на ситуацию откликнулся Радий Хабиров.

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