Буйного пассажира из Башкирии сняли с рейса в Нижневартовск

Posted 9 января 2020, 11:26
Published 9 января 2020, 11:26
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
РЕН ТВ передает, что инцидент произошел в Якутии во время отправления рейса из Мирного в Нижневартовск.
По информации журналистов, на уроженца Башкирии, который вел себя вызывающе и неадекватно, пожаловался экипаж лайнера. Командир корабля сообщил, что тот матерится, скандалит и нарушает порядок.
Чтобы вывести его с самолета, пришлось вызвать правоохранителей. Причина такого поведения до сих пор неизвестна.
Подобное с жителями республики случается не впервые. Медиакорсеть как-то уже писала, что в уфимском аэропорту с борта самолета сняли пьяного молодого человека, который собирался отправиться в Анталью.