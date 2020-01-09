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Posted 9 января 2020, 11:26

Published 9 января 2020, 11:26

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Буйного пассажира из Башкирии сняли с рейса в Нижневартовск

Буйного пассажира из Башкирии сняли с рейса в Нижневартовск

9 января 2020, 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Инцидент произошел вчера, 8 января.

РЕН ТВ передает, что инцидент произошел в Якутии во время отправления рейса из Мирного в Нижневартовск.

По информации журналистов, на уроженца Башкирии, который вел себя вызывающе и неадекватно, пожаловался экипаж лайнера. Командир корабля сообщил, что тот матерится, скандалит и нарушает порядок.

Чтобы вывести его с самолета, пришлось вызвать правоохранителей. Причина такого поведения до сих пор неизвестна.

Подобное с жителями республики случается не впервые. Медиакорсеть как-то уже писала, что в уфимском аэропорту с борта самолета сняли пьяного молодого человека, который собирался отправиться в Анталью.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Задержка рейса#Задержка рейсов
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