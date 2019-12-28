В Башкирии с января 2020 года изменятся правила выдачи детских пособий

Чтобы понять, имеет ли семья право на соцподдержку, нужно взять общую сумму доходов членов семьи за последние 3 календарных месяца (до вычетов налогов), разделить ее на 3, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная величина не превышает 20868 рубля, то семья имеет право на получение этих пособий и может обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Подать заявление на получение выплаты можно также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные в городах и районах республики.