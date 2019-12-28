В Башкирии с января 2020 года изменятся правила выдачи детских пособий

Posted 28 декабря 2019, 05:18
Published 28 декабря 2019, 05:18
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
С нового года среднедушевой доход семьи для назначения выплаты вырастет до двукратного прожиточного минимума трудоспособного населения в РБ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Поэтому право на получение данной выплаты с января 2020 года будут иметь многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает 20868 руб. (величина прожиточного минимума на II квартал 2019 года — 10 434 руб.), или 104340 руб. в месяц на семью из пяти человек.
При этом размер пособия на ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно, остается прежним — 8993 руб.
Чтобы понять, имеет ли семья право на соцподдержку, нужно взять общую сумму доходов членов семьи за последние 3 календарных месяца (до вычетов налогов), разделить ее на 3, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная величина не превышает 20868 рубля, то семья имеет право на получение этих пособий и может обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Подать заявление на получение выплаты можно также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные в городах и районах республики.
Напомним, данная мера поддержки, так же как и ежемесячная денежная выплата на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, реализуется в рамках регионального проекта «Финансирование семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».