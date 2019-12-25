Власти Башкирии считают, что к 2024 году средняя зарплата достигнет 50 тысяч рублей

«Башньюс» передает, что в правительстве Башкирии определяют программу деятельности на следующий пятилетний срок. В настоящий момент документ пока еще разрабатывается, позже он будет представлен Курултаю Башкирии и главе республики Радию Хабирову.
В числе задач стоит также то, что к 2024 году планируют достичь рост среднемесячной зарплаты до суммы более 50 тысяч рублей.
По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии Линары Ивановой, увеличение доходов населения и увеличение в полтора раза среднемесячной заработной платы входит в число стратегических задач. По планам, ее размер составит 50 426 рублей, отметила Иванова.
Медиакорсеть публиковала материал, в котором журналист Андрей Королев подробно расписал о ситуации в регионе с зарплатами. Он выяснил, почему в регионе плохо растут зарплаты и опубликовал реальные цифры, которые чиновники замечать не хотят.