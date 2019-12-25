mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии считают, что к 2024 году средняя зарплата достигнет 50 тысяч рублей

25 декабря 2019, 06:00
Фото: Mkset.ru
В следующую пятилетнюю программу вошла задача по увеличению доходов населения.

«Башньюс» передает, что в правительстве Башкирии определяют программу деятельности на следующий пятилетний срок. В настоящий момент документ пока еще разрабатывается, позже он будет представлен Курултаю Башкирии и главе республики Радию Хабирову.

В числе задач стоит также то, что к 2024 году планируют достичь рост среднемесячной зарплаты до суммы более 50 тысяч рублей.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии Линары Ивановой, увеличение доходов населения и увеличение в полтора раза среднемесячной заработной платы входит в число стратегических задач. По планам, ее размер составит 50 426 рублей, отметила Иванова.

Медиакорсеть публиковала материал, в котором журналист Андрей Королев подробно расписал о ситуации в регионе с зарплатами. Он выяснил, почему в регионе плохо растут зарплаты и опубликовал реальные цифры, которые чиновники замечать не хотят.

Материалы по теме
В минтруда Башкирии назвали окончательный размер минимальной зарплаты на 2020 годВ Уфе спрогнозировали рост зарплат в 2020 годуДеньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут
#Новости#Зарплата#Минимальная зарплата#Долги по зарплате#Зарплаты#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44