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В новогоднюю ночь для жителей Уфы выступит Элвин Грей

24 декабря 2019, 07:16
Фото: Фото: сайт администрации Уфы
В администрации Уфы рассказали, какая еще программа ждет жителей и гостей столицы в праздники.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что с 31 декабря 2019 года по 5 января в Уфе пройдет новогодний фестиваль ТERRA ZIMA.

В сообщении отмечается, что в этот раз он пройдет на двух площадках – на территории Торгово-делового комплекса «Гостиный двор» и парка культуры и отдыха «Кашкадан».

По мнению организаторов, самым ожидаемым событием фестиваля станет выступление в новогоднюю ночь исполнителя Элвина Грея. Планируется, что на него придут посмотреть тысячи людей, чтобы дружно встретить Новый год под композиции популярного певца.

«Гостиный двор будет открыт до самого утра, а на территории празднования вас ждут торговые точки с горячими напитками и праздничными угощениями», – уточнили в администрации. Фестиваль начнется 31 декабря в 23:00

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