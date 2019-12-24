В новогоднюю ночь для жителей Уфы выступит Элвин Грей

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что с 31 декабря 2019 года по 5 января в Уфе пройдет новогодний фестиваль ТERRA ZIMA.
В сообщении отмечается, что в этот раз он пройдет на двух площадках – на территории Торгово-делового комплекса «Гостиный двор» и парка культуры и отдыха «Кашкадан».
По мнению организаторов, самым ожидаемым событием фестиваля станет выступление в новогоднюю ночь исполнителя Элвина Грея. Планируется, что на него придут посмотреть тысячи людей, чтобы дружно встретить Новый год под композиции популярного певца.
«Гостиный двор будет открыт до самого утра, а на территории празднования вас ждут торговые точки с горячими напитками и праздничными угощениями», – уточнили в администрации. Фестиваль начнется 31 декабря в 23:00