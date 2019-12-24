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В ночь с 31 декабря на 1 января в Уфе пустят новогодний автобусный маршрут

24 декабря 2019, 05:09
Фото: ufacity.info
Власти обещают, что у уфимцев и гостей города не будет проблем с транспортом в новогоднюю ночь.

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы подробно обсудили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

Напомним, на площади имени Ленина после полуночи состоится фейерверк. После него, как заверили в мэрии, люди смогут без проблем уехать с площади Ленина в разные концы города. Для этого будут работать автобусы вплоть до трех часов ночи.

Уехать с других новогодних площадок можно будет посредством специального новогоднего автобусного маршрута «Башавтотранса», который будет следовать по аналогии с 290-м маршрутом с интервалом в 20 минут.

В мэрии уверены, что, помимо «Башавтотранса» в новогоднюю ночь на маршруты выйдут и частные перевозчики.

С 1 по 8 января общественный транспорт в Уфе будет работать по расписанию выходного дня.

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