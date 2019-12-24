В ночь с 31 декабря на 1 января в Уфе пустят новогодний автобусный маршрут

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы подробно обсудили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.
Напомним, на площади имени Ленина после полуночи состоится фейерверк. После него, как заверили в мэрии, люди смогут без проблем уехать с площади Ленина в разные концы города. Для этого будут работать автобусы вплоть до трех часов ночи.
Уехать с других новогодних площадок можно будет посредством специального новогоднего автобусного маршрута «Башавтотранса», который будет следовать по аналогии с 290-м маршрутом с интервалом в 20 минут.
В мэрии уверены, что, помимо «Башавтотранса» в новогоднюю ночь на маршруты выйдут и частные перевозчики.
С 1 по 8 января общественный транспорт в Уфе будет работать по расписанию выходного дня.