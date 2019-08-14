В Башкирии введут сертификаты на газификацию жилых домов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в соответствии с которым ряд жителей Башкирии получает право на сертификаты, позволяющие провести газификацию их жилья. Данный документ вступил в силу 9 августа. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что вышеупомянутые сертификаты означают частичное возмещение расходов на газификацию домов участников Великой Отечественной войны, инвалидов войн, инвалидов боевых действий, семей с детьми-инвалидами, многодетных. Сертификаты удут выдаваться организациям, занимающимся газификацией на основе документов на получение льготы.