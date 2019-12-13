В Башкирии никто не захотел украшать территории около Дома республики и Курултая

Отмечается, что на эти цели было выделено 44 млн рублей, но на торги не пришел ни один претендент. В обязанности подрядчика должно было войти содержание четырех земельных участков – сквер имени Нуриева и территории возле здания Курултая по улице Валиди, 40: уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками и дорожками.