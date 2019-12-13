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Posted 13 декабря 2019, 07:10

Published 13 декабря 2019, 07:10

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии никто не захотел украшать территории около Дома республики и Курултая

В Башкирии никто не захотел украшать территории около Дома республики и Курултая

13 декабря 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тендер на содержание этих территорий в 2020 году так и не состоялся.

В Башкирии не смогли провести тендер на отбор подрядной организации для содержания террторий вокруг Дома республики и Курултая, передает «Коммерсантъ-Уфа».

Отмечается, что на эти цели было выделено 44 млн рублей, но на торги не пришел ни один претендент. В обязанности подрядчика должно было войти содержание четырех земельных участков – сквер имени Нуриева и территории возле здания Курултая по улице Валиди, 40: уход за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками и дорожками.

Предыдущий контракт подписали с муниципальным предприятием «Горзеленхоз Уфы». Начальная стоимость контракта составляла 50,12 млн рублей, но компания согласилась исполнить его с дисконтом 15,5% за 42,35 млн руб.

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