В Уфе самолет экстренно вернулся на посадку из-за сгоревшего двигателя

Posted 11 декабря 2019, 05:35
Published 11 декабря 2019, 05:35
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
«Интерфакс» передал, что самолет Як-42, вылетевший рейсом Уфа-Нижневартовск, экстренно сел в Уфе после отказа двигателя.
Со ссылкой на информированный источник сообщается, что у судна отказал один двигатель после вылета, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт. На борту самолета находились 79 человек.
Рейс самолета выполнялся авиакомпанией «Красавиа», он сел в аэропорту в штатном режиме. Для пассажиров подготовили резервное воздушное судно. Оно должно было вылететь в 1:30.