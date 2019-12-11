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Posted 11 декабря 2019, 05:35

Published 11 декабря 2019, 05:35

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Уфе самолет экстренно вернулся на посадку из-за сгоревшего двигателя

В Уфе самолет экстренно вернулся на посадку из-за сгоревшего двигателя

11 декабря 2019, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Позже судно село в штатном режиме.

«Интерфакс» передал, что самолет Як-42, вылетевший рейсом Уфа-Нижневартовск, экстренно сел в Уфе после отказа двигателя.

Со ссылкой на информированный источник сообщается, что у судна отказал один двигатель после вылета, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт. На борту самолета находились 79 человек.

Рейс самолета выполнялся авиакомпанией «Красавиа», он сел в аэропорту в штатном режиме. Для пассажиров подготовили резервное воздушное судно. Оно должно было вылететь в 1:30.

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