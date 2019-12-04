В ГИБДД Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

Posted 4 декабря 2019, 12:04
Published 4 декабря 2019, 12:04
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
В региональной госавтоинспекции передали, что в Башкирии сегодня, 4 декабря, наблюдается ухудшение погодных условий, в числе прочего, прогнозируется метель и плохая видимость.
Предупреждают жителей республики также о снежных заносах, накатах и гололедице.
Водителям порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, а пешеходам перед выходом на дорогу убедиться в безопасности.
Сотрудники ГИБДД информируют, что готовы оказать помощь. При возникновении внештатных ситуаций на дорогах в ведомстве попросили звонить в дежурную часть по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.