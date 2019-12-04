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Posted 4 декабря 2019, 12:04

Published 4 декабря 2019, 12:04

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В ГИБДД Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

В ГИБДД Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

4 декабря 2019, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Водителей попросили быть предельно осторожными.

В региональной госавтоинспекции передали, что в Башкирии сегодня, 4 декабря, наблюдается ухудшение погодных условий, в числе прочего, прогнозируется метель и плохая видимость.

Предупреждают жителей республики также о снежных заносах, накатах и гололедице.

Водителям порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, а пешеходам перед выходом на дорогу убедиться в безопасности.

Сотрудники ГИБДД информируют, что готовы оказать помощь. При возникновении внештатных ситуаций на дорогах в ведомстве попросили звонить в дежурную часть по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.

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