Медтехника в России и Башкирии: как развиваться в эпоху экономического кризиса?

Posted 3 декабря 2019, 15:31
Published 3 декабря 2019, 15:31
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
По оценкам Минпромторга, рынок медицинских изделий России в текущем году составит 340 млрд руб. На 75% он состоит из импортной продукции, при этом большая часть финансирования поступает из госбюджета. Самый большой сегмент рынка — медицинское оборудование, из неэлектронных изделий можно выделить средства реабилитации, инструменты для нейро- и кардиохирургии, а также другие инструменты для операционных и одноразовые шприцы.
— В последние годы идет активное наращивание объемов, производимых внутри России, — подчеркивает президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Задача сейчас достаточно амбициозная — не менее 40% медизделий мы должны производить сами к 2030 году.
Одной из проблем отечественных производителей медицинских изделий остается сложность регистрации новых инструментов и аппаратов. По оценкам участников рынка, это может стоить от 1 до 10 млн руб. за одно изделие, а по времени занимать 1,5-2 года. Это большие затраты для рынка, где время и деньги связаны с жизнью пациентов.
— Чтобы инновационная продукция появилась, цикл регистрации, конечно, было бы неплохо максимально сокращать, — отмечает Сергей Катырин. — Потому что сегодня это инновационное оборудование, завтра оно не очень инновационное, потому что его освоили многие, а послезавтра — его освоил уже весь мир.
Директор и главврач уфимской стоматологической клиники «Белое золото» Земфира Юсупова подчеркивает, что в Уфе есть много компаний, которые являются официальными дилерами компаний-производителей медицинского оборудования. И хотя поставками сложного оборудования занимается не так много фирм, фактически необходимые аппараты доступны для региона. При выборе компании, особенно при покупке сложного оборудования, клиника руководствуемся еще и тем, как компания в дальнейшем будет его обслуживать.
— Мы покупаем оборудование на территории нашей республики у официальных дилеров по той же цене, по какой мы могли бы купить его в Москве, не при этом не тратим деньги на поставку. Почему покупаем у официального дилера? Без него у меня не будет регистрационного удостоверения и сертификата, который разрешает применение этого оборудования на территории России. Такие документы выдаются только дилеру на конкретное оборудование. При лицензировании данные вносятся в список, без которого не пройти проверку и не получить лицензию. Причем на каждый из имеющихся приборов — словом, все что жужжит, колется, пищит — на все должны быть соответствующие документы, которые объясняют их происхождение в моей клинике — и финансовые, и сертификаты по серии, году выпуска и легитимности использования на территории России.
Примечательно, что ООО «Медтехника РБ», которое является крупнейшим в своей сфере деятельности в Башкирии, начинала исключительно как сервисная служба: в середине ХХ века при рентгеновском отделении Башкирской республиканской специализированной клинической больницы (ныне РКБ им. Куватова) была организована ремонтно-монтажная мастерская, которая в 70-х стала заводом по ремонту и монтажу медтехники. Предприятию удалось устоять после развала СССР и в буре многочисленных экономических кризисов, в настоящее время оно расширило область своих интересов и занимается как поставкой, так и монтажом, эксплуатацией и обслуживанием отечественной и зарубежной медтехники. Теперь это многопрофильное предприятие (штат — почти 400 человек), услугами которого пользуются более 1200 медучреждений и приборы которого продаются в сети розничных магазинов Башкирии.
Стоит отметить, что, по словам Сергея Катырина, медицинская техника, которая завозится из-за рубежа, не обкладывается НДС, в отличие от отечественных производителей обкладывается.
— Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять, по крайней мере, позиции. НДС если мы платим, то должны платить и те, кто сюда идет со своей продукцией на этот рынок, — считает Сергей Катырин.
Промышленные ведомства пытаются решить эту задачу. В частности, введены ограничения: если в аукционе по госконтракту участвует две российские компании, иностранцы не допускаются. Одна из последних предложенных мер — квотирование при госзакупках. На рынке, где основной источник средств — бюджет, гарантии сбыта могут стать серьезным стимулом к развитию. И это, в целом, здоровый бизнес-вектор.
Так или иначе, по словам Земфиры Юсуповой, главная проблема при приобретении медоборудования — если вопрос сервисного обслуживания решен — остается в цене.
— Стоматологическое оборудование — мегадорогое. Одна качественная единица, на которой можно работать, стоит больше миллиона рублей. И я сейчас не говорю про 3D-томограф, который стоит порядка 5,5 миллионов. Я очень благодарна союзу предпринимателей ТПП, которые изо всех утюгов вещали, что есть программы помощи предпринимателям на льготных условиях. Даже получение льготных кредитов 8,5% годовых — просто сказка. Другое дело, что их непросто получить: даже действующей клинике, у которой есть определенный оборот, понадобилось 2 года, чтобы привести дела в порядок и дело дошло до непосредственного получения кредита. В итоге я привела в порядок всю бухгалтерию — и это позволило переоценить собственный бизнес, упорядочило данные и теперь у нас есть возможность получать льготные кредиты.
Добавим, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая ознакомилась с системой здравоохранения в Башкирии в конце ноября, подчеркнула, что в больницы республики поступает много современного медицинского оборудования.
— В республике приобретено и поставлено в больницы несколько ангиографов и идет активное перевооружение сосудистых центров. Это позволило резко снизить смертность и госпитальную летальность при остром коронарном синдроме, при инсульте, остром инфаркте миокарда. Также за этот год полностью перевооружена радиологическая служба. Приборы, которые там поставлены, они самого последнего поколения и до конца года в Башкортостане будет работать оборудование по технологиям 7D, выше этого в мире нет. В республике работает прекрасная морфологическая служба. Здесь имеется прекрасный центр медицинской генетики, который работает еще со времен Советского Союза, и он один из лучших в стране.