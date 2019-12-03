Медтехника в России и Башкирии: как развиваться в эпоху экономического кризиса?

— Мы покупаем оборудование на территории нашей республики у официальных дилеров по той же цене, по какой мы могли бы купить его в Москве, не при этом не тратим деньги на поставку. Почему покупаем у официального дилера? Без него у меня не будет регистрационного удостоверения и сертификата, который разрешает применение этого оборудования на территории России. Такие документы выдаются только дилеру на конкретное оборудование. При лицензировании данные вносятся в список, без которого не пройти проверку и не получить лицензию. Причем на каждый из имеющихся приборов — словом, все что жужжит, колется, пищит — на все должны быть соответствующие документы, которые объясняют их происхождение в моей клинике — и финансовые, и сертификаты по серии, году выпуска и легитимности использования на территории России.