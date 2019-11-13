В Башкирии стало больше обращений по заливам квартир из-за отопительного сезона

— Наша страховка включает в себя полный набор имущественных рисков, в том числе риск залива при запуске отопления, — подчеркивает представитель компании Валерия Юрова. — Страховым случаем признается как залив в результате аварии систем отопления и водоотведения, так и повреждение застрахованного имущества жидкостью, проникшей из-за дефектов кровли, что очень актуально для жителей верхних этажей. Отдельно стоит отметить, что программа предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами — в случае, если, например, в результате коммунальной аварии в квартире нашего клиента будет причинен вред соседним квартирам, ущерб возместит страховая компания. Кроме того, у нас нет ограничений при приеме объектов на страхование по году постройки, в то время как у многих страховых компаний такие ограничения существуют. Стоимость продукта варьируется от 2990 до 7990 рублей в зависимости от выбранной суммы страховой защиты. Это в десятки раз меньше возможных затрат на ремонт в квартире.