В Башкирии стало больше обращений по заливам квартир из-за отопительного сезона

Posted 13 ноября 2019, 10:54
Published 13 ноября 2019, 10:54
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Около 7 тыс. человек обратились в СК «Сбербанк страхование» в связи с заливами за 9 месяцев 2019 года — это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, Башкирия занимает 8 место по числу обращений в эту страховую компанию в результате заливов — их доля составляет около 2% от общего числа заявок. Лидирует в этом списке Москва и Московская область.
Рост обращений в связи с заливами в сентябре компания фиксирует ежегодно и объясняет это началом отопительного сезона. Чаще всего аварии происходят в зданиях старой постройки, но случаются и в новостройках, особенно если в теплое время года в квартирах меняли батареи и не было возможности проверить их работоспособность. Повреждения получает не только квартира, в которой произошла коммунальная авария, но зачастую и соседние квартиры.
Расходы на устранение последствий коммунальной аварии могут составить довольно крупную сумму. В частности, стоимость ремонта батареи в Москве начинается от 3 тыс. руб., ее замена — 8-10 тыс. руб., ремонт подводки к батарее — около 5 тыс. руб. А вот расходы на ремонт квартиры зависят от размера ущерба и необходимых материалов.
Средний размер страховой выплаты в связи с заливами у клиентов страховой компании составляет примерно 100-150 тыс. руб.
— Наша страховка включает в себя полный набор имущественных рисков, в том числе риск залива при запуске отопления, — подчеркивает представитель компании Валерия Юрова. — Страховым случаем признается как залив в результате аварии систем отопления и водоотведения, так и повреждение застрахованного имущества жидкостью, проникшей из-за дефектов кровли, что очень актуально для жителей верхних этажей. Отдельно стоит отметить, что программа предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами — в случае, если, например, в результате коммунальной аварии в квартире нашего клиента будет причинен вред соседним квартирам, ущерб возместит страховая компания. Кроме того, у нас нет ограничений при приеме объектов на страхование по году постройки, в то время как у многих страховых компаний такие ограничения существуют. Стоимость продукта варьируется от 2990 до 7990 рублей в зависимости от выбранной суммы страховой защиты. Это в десятки раз меньше возможных затрат на ремонт в квартире.