В Уфе неизвестные избили мужчину до смерти

По информации КП-Уфа, причиной нападения стало банальное ограбление. У убитого отобрали ключи от дома и мобильный телефон, мужчину скончался от полученных травм в больнице. В настоящий момент злоумышленники так и не найдены, родные погибшего объявили о розыске свидетелей.