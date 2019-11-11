В Уфе неизвестные избили мужчину до смерти

По информации КП-Уфа, причиной нападения стало банальное ограбление. У убитого отобрали ключи от дома и мобильный телефон, мужчину скончался от полученных травм в больнице. В настоящий момент злоумышленники так и не найдены, родные погибшего объявили о розыске свидетелей.
Со слов близких, в ту ночь мужчина вышел в магазин из дома №6 по улице Маршала Жукова, нападение произошло прямо около подъезда. Окровавленного пострадавшего обнаружил сосед, который и вызвал скорую помощь.
У Лаврентия остался 11-летний сын и пожилая мать. Всем, кому что-либо известно об этом случае, или вы его видели, просьба сообщить родственникам по телефону 8-917-785-78-95.