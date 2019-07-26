В Башкирии мужчина до смерти избил знакомого и «покатал» в багажнике его сына

20 июля в уфимской больнице от телесных повреждений, полученных в результате избиения, скончался 58-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

29 июня потерпевший и подозреваемый поссорились, разговаривая по телефону — потерпевший не мог забрать вещи своей сожительницы из комнаты подозреваемого, в которой она проживала раньше.

Конфликт перерос во взаимные оскорбления, после чего подозреваемый приехал домой к потерпевшему и избил его и его 33-летнего пасынка, после чего поместил пасынка в багажник своего автомобиля и увез к себе на садовый участок, где ранее потерпевший с пасынком работали подсобными рабочими, но впоследствии отпустил.

58-летний потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где через 20 дней скончался.