Полиция Уфы сообщила о задержании подозреваемого в убийстве уфимца

По информации республиканского МВД, в настоящий момент задержан 35-летний ранее судимый уроженец Уфы по подозрению умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ).
В ведомстве сообщили, что между потерпевшим и фигурантом уголовного дела начался конфликт, который привел к драке. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмой головы, где тот скончался, не приходя в сознание.
Ранее Медиакорсеть передавала, что пострадавший Лаврентий в ту ночь вышел в магазин из дома №6 по улице Маршала Жукова, нападение произошло прямо около подъезда. У убитого отобрали ключи от дома и мобильный телефон. У мужчины остался 11-летний сын и пожилая мать.