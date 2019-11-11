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Полиция Уфы сообщила о задержании подозреваемого в убийстве уфимца

11 ноября 2019, 08:34
38-летний житель башкирской столицы скончался от полученных в драке травм

По информации республиканского МВД, в настоящий момент задержан 35-летний ранее судимый уроженец Уфы по подозрению умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ).

В ведомстве сообщили, что между потерпевшим и фигурантом уголовного дела начался конфликт, который привел к драке. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмой головы, где тот скончался, не приходя в сознание.

Ранее Медиакорсеть передавала, что пострадавший Лаврентий в ту ночь вышел в магазин из дома №6 по улице Маршала Жукова, нападение произошло прямо около подъезда. У убитого отобрали ключи от дома и мобильный телефон. У мужчины остался 11-летний сын и пожилая мать.

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#Новости#Убийство#Алия Фатхиева#Происшествия
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