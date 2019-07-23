В Уфе ищут неизвестных, заменивших двойную сплошную пунктиром

Странное явление отметили городские службы в двух местах - на улицах Бакалинской и 50 лет СССР в Уфе. Двойная сплошная, запрещающая разворот на встречную полосу, в обоих случаях оказалась заменена пунктирной линией, позволяющий совершать такой маневр.

Как сообщили в администрации города, изменения в разметке были обнаружены в ходе контрольных мероприятий. Кто это сделал, городским властям неизвестно, и они намерены выяснить обстоятельства происшедшего.