В Уфе ищут неизвестных, заменивших двойную сплошную пунктиром
23 июля, 10:41ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это произошло на улицах Бакалинской и 50 лет СССР.
Странное явление отметили городские службы в двух местах - на улицах Бакалинской и 50 лет СССР в Уфе. Двойная сплошная, запрещающая разворот на встречную полосу, в обоих случаях оказалась заменена пунктирной линией, позволяющий совершать такой маневр.
Как сообщили в администрации города, изменения в разметке были обнаружены в ходе контрольных мероприятий. Кто это сделал, городским властям неизвестно, и они намерены выяснить обстоятельства происшедшего.
- Такие действия чреваты помехами в дорожном движении и могут привести к образованию дорожно-транспортных происшествий, - недоумевают в столичной мэрии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей