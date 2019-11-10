Снес свой дом и получил штраф: уфимцу снесшему памятник архитектуры грозит суд

В августе этого года житель Уфы решил снести постройку, принадлежащую ему. Только вот он не подумал, что его могут за это привлечь к уголовной ответственности – постройка была признана памятником архитектуры. “Дом жилой с мастерской” на Нехаева, 110 относилась к культурному наследию конца 19 – начала 20 веков.
За самовольную выходку собственника дома обязали выплатить штраф. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 27 октября пострадал еще один старый дом Уфы - на этот раз в результате сильного пожара. По документам здание бывшей типографии не считается памятником архитектуры, но соседствует с Домом Веденеева, который представляет большую культурную ценность.