Чиновники заставили жителя Уфы уничтожить памятник сыну
Вчера, 08:58ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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На памятник жаловались соседи.
Житель Уфы установил на своем участке крест в память о сыне, которого он потерял в пожаре 14 лет назад. Сын его похоронен, как положено, на кладбище, но на своем участке мужчина хотел, чтобы что-то напоминало ему о ребенке. Но этого жеста не оценили соседи и стали жаловаться. Об этом рассказывает издание Mash.
В итоге все закончилось тем, что чиновники решили, что могильный крест пугает людей. С мужчиной провели разъяснительную беседу, и крест он убрал. Не помогло даже то, что памятник стоял на земле, находящейся в собственности уфимцы.
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