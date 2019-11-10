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Авто за стихи: Телеведущая башкирского телеканала выиграла на поэтическом поединке

10 ноября 2019, 12:55
Фото: Личная страница Земфиры Байбулдиной в Инстаграм
Земфира Байбулдина удостоилась главного приза – сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение автомобиля.

В Уфе состоялся финал телевизионного поэтического конкурса «Йөрәк һүҙе» — «Слово сердца». Участники мероприятия рассказывали наизусть стихотворения на башкирском языке.

Главный приз – сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение автомобиля достался заслуженной артистке Башкортостана Земфире Байбулдиной. Земфира Байбулдина прежде всего известна как телеведущая, автор программы “Хрустальный соловей”.

Земфира Байбулдина (справа) с автором стихотворений Анузой Гиззатуллиной
Фото: Личная страница Земфиры Байбулдиной в Инстаграм

Приз зрительских симпатий вручили радиоведущему, певцу Фарвазу Урманшину.

Конкурс в этом году был посвящен 100-летию народного поэта РБ Мустая Карима и Году театра России. Организаторы конкурса решили, что в этом году будут участвовать только те, кто имеет профессиональное актерское или режиссерское образование. В число шестнадцати финалистов попали актеры Суфия Курбангалиева, Римма Кагарманова, Ильгиз Тагиров, Гульназ Мухамадиева, Фанис Рахметов, Зульфия Халилова, Шагитулла Хамматов, Науфиля Якупова, Мурат Рафиков, режиссер Зиннур Сулейманов и другие. Их талант и мастерство оценивали актеры и дикторы – Олег Ханов, Хурматулла Утяшев, Наиля Галяутдинова, Флюра Мурзина.

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#Новости#Минзаля Аскарова#Культура
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