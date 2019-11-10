Авто за стихи: Телеведущая башкирского телеканала выиграла на поэтическом поединке

Конкурс в этом году был посвящен 100-летию народного поэта РБ Мустая Карима и Году театра России. Организаторы конкурса решили, что в этом году будут участвовать только те, кто имеет профессиональное актерское или режиссерское образование. В число шестнадцати финалистов попали актеры Суфия Курбангалиева, Римма Кагарманова, Ильгиз Тагиров, Гульназ Мухамадиева, Фанис Рахметов, Зульфия Халилова, Шагитулла Хамматов, Науфиля Якупова, Мурат Рафиков, режиссер Зиннур Сулейманов и другие. Их талант и мастерство оценивали актеры и дикторы – Олег Ханов, Хурматулла Утяшев, Наиля Галяутдинова, Флюра Мурзина.