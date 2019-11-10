Авто за стихи: Телеведущая башкирского телеканала выиграла на поэтическом поединке

В Уфе состоялся финал телевизионного поэтического конкурса «Йөрәк һүҙе» — «Слово сердца». Участники мероприятия рассказывали наизусть стихотворения на башкирском языке.
Главный приз – сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение автомобиля достался заслуженной артистке Башкортостана Земфире Байбулдиной. Земфира Байбулдина прежде всего известна как телеведущая, автор программы “Хрустальный соловей”.
Приз зрительских симпатий вручили радиоведущему, певцу Фарвазу Урманшину.
Конкурс в этом году был посвящен 100-летию народного поэта РБ Мустая Карима и Году театра России. Организаторы конкурса решили, что в этом году будут участвовать только те, кто имеет профессиональное актерское или режиссерское образование. В число шестнадцати финалистов попали актеры Суфия Курбангалиева, Римма Кагарманова, Ильгиз Тагиров, Гульназ Мухамадиева, Фанис Рахметов, Зульфия Халилова, Шагитулла Хамматов, Науфиля Якупова, Мурат Рафиков, режиссер Зиннур Сулейманов и другие. Их талант и мастерство оценивали актеры и дикторы – Олег Ханов, Хурматулла Утяшев, Наиля Галяутдинова, Флюра Мурзина.