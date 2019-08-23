«Не обязательно любовь»: какой резонанс вызвали стихи юной уфимки Арины Исхаковой

Сегодня, 23 августа, мы опубликовали репортаж с творческого вчера 16-летней поэтессы из Уфы Арины Исхаковой, которая стала известна на всю страну после своего стихотворения «На папе надпись «ОМОН», написанного в поддержку участников недавних московских акций протеста, которые были разогнаны спецназом.

Напомним, после публикации ее стихотворения представители Росгвардии назвали данное стихотворение заказным и пригласили девочку в гости в отряд ОМОН, чтобы она лично убедилась, какие там работают хорошие люди.

Арина в ответ пригласила ОМОН на свой творческий вечер, который проходил в Центре современного искусства «Облака».

- Поэтический вечер я решила сделать для того, чтобы вам было понятно, что пишу стихи я уже давно, а стих про ОМОН не был разовым творческим порывом, – написала Арина в своем Instagram.

Диалог-перепалку серьезной взрослой организации с девочкой можно почитать там же, в соцсети.

К сожалению, предложение девушки так и не было принято. Напрасно, стихи у Арины получаются светлые, они наверняка могли проникнуть в самые отдаленные уголки души спецназовца. А те, кто объявил ее фейком, убедились бы, что Арина реально существует. Более того она – представитель творческой семьи, ее папа – известный музыкант, лидер группы «Глумилино» Харт Исхаков.

На своем творческом вечере Арина прочитала старые и новые стихотворения, ответила на вопросы слушателей.

Наша публикация о ней вызвала интересную реакцию читателей в соцсетях. Некоторые Арину осуждали, продолжая считать, что ее кто-то использует «втемную» и не признавая за 16-летним человеком права на собственное вполне сформировавшееся мнение. Но нашлось немало и тех, кто искренне поддержал юную поэтессу и пожелал ей дальнейших творческих успехов.

Наиболее любопытным показался следующий диалог двух комментаторов.

- В 16 - пишут о любви. Что у нее в голове? – задалась вопросом Лариса Столярова.

- В любом возрасте пишут о том, что волнует автора. И это не обязательно любовь, - ответила Диана Комлева.