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В Уфе спустя 2 дня поисков поймали сбежавшего из колонии заключенного

9 ноября 2019, 07:48
Фото: Пресс-служба УФСИН по РБ
Теперь ему грозит новый срок.

Подробности рассказали в пресс-службе УФСИН по Башкирии.

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что 30-летнего Игоря Шолухова разыскивают по всей республике - он сбежал из колонии-поселения ИК-7. Отсутствие заключенного заметили во время проверки. Мужчину осудили в 2015 году и приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, ранее он был также судим. До заключения Шолохов проживал в Уфе на улице Репина.

Сегодня, 9 ноября, его задержали оперативники в Кировском районе Уфы. Теперь ему грозит новый тюремный срок по статье за побег (313 УК РФ), которая предусматривает до 4 лет лишения свободы. Шолохову также придется возместить все материальные затраты на его же поимку.

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