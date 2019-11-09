В Уфе спустя 2 дня поисков поймали сбежавшего из колонии заключенного

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что 30-летнего Игоря Шолухова разыскивают по всей республике - он сбежал из колонии-поселения ИК-7. Отсутствие заключенного заметили во время проверки. Мужчину осудили в 2015 году и приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, ранее он был также судим. До заключения Шолохов проживал в Уфе на улице Репина.