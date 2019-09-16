В Башкирии задержали сбежавшего заключенного

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Александр Костылев, который ранее самовольно покинул колонию-поселение, теперь получит прибавку к сроку до 4 лет лишения свободы.
«ГТРК-Башкортостан» сообщает, что мужчину поймали в Кировском районе города. Александра также обязуют возместить материальные ущерб на поиск и поимку.
Медиакорсеть передавала ранее, что уроженец Туймазов покинул самовольно колонию-поселение 9 сентября. Он отбывал наказание за хищение чужого имущества.
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