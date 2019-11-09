19-летнего уфимца осудят за секс в подъезде с 13-летней девочкой

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, теперь парню грозит уголовная ответственность по статье «Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». В случае, если вину его докажут в суде, уфимца могут лишить свободы на срок до 4 лет, либо принудить к обязательным работам или штрафу.