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19-летнего уфимца осудят за секс в подъезде с 13-летней девочкой

9 ноября 2019, 05:28
Фото: Pixabay
Молодые люди познакомились в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, теперь парню грозит уголовная ответственность по статье «Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». В случае, если вину его докажут в суде, уфимца могут лишить свободы на срок до 4 лет, либо принудить к обязательным работам или штрафу.

Пара познакомилась в социальных сетях, молодой человек настаивал на близости, которая и произошла в ходе одной из встреч в подъезде дома по ул. Гвардейская.

В ведомстве уточняют, что связь была обоюдной. Сейчас с подозреваемым проводят различные следственные действия.

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