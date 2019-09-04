Секс-художества: в Уфе приобщили к делу рисунок изнасилованной дознавательницы

Накануне, 3 сентября, в Кировском районном суде Уфы адвокат одного из подсудимых Ренат Амирханов попросил потерпевшую нарисовать на доске, как происходило изнасилование, в котором бывшая дознавательница обвиняет трех мужчин.

По словам адвоката, у них вызывали сомнения показания потерпевшей о том, как было совершено преступление в помещении площадью около двух квадратных метров, где, по ее словам над ней издевались трое мужчин, довольно плотных по своей комплекции.

- Честно говоря, мы вообще сомневались, что она согласится нарисовать. Нехотя, но она согласилась. Тем не менее у нас все равно осталось очень много вопросов, - пояснил адвокат.

Известно, что изображение, сделанное потерпевшей, будет приобщено к материалам дела.

Процесс, как и прежде, проходит за закрытыми дверями. Сегодня завершились допросы потерпевшей со стороны адвокатов подсудимых. В следующие раз свои вопросы ей смогут задать сами обвиняемые - экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Напомним, резонансное групповое изнасилование в Уфимском районном управлении полиции произошло в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница обвинила в преступлении трех высокопоставленных чиновников, которые пригласили ее с подругой к столу. Позднее все участники злополучного банкета были уволены из органов за пьянство на рабочем месте.