В России до 60% школьных зданий признаны ветхими

Posted 8 ноября 2019, 10:21
Published 8 ноября 2019, 10:21
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
По словам Ольги Васильевой, в этих зданиях производят лишь косметические ремонты, причем нередко руками самих учителей и родителей учащихся, а этого явно недостаточно.
Стоит отметить, что значительная часть школьных зданий построена еще в 50-60 гг., поэтому сроки их эксплуатации уже близки к критическим. Министр также обратила внимание на то, что сегодня в сельской местности находится 26 тыс., хотя количество детей там относительно невелико.
При этом Ольга Васильева подчеркнула, что закрывать такие малокомплектные школы не нужно, несмотря на то, что расходы на них нередко чрезмерны для бюджета. Поскольку при закрытии, скорее всего, прекратится жизнь и всего населенного пункта. Ольга Васильева заверила, что государство продолжит проводить работу по строительству новых школ, в том числе в селах.
Подробнее — в материале «Новых известий».