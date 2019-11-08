В России до 60% школьных зданий признаны ветхими

При этом Ольга Васильева подчеркнула, что закрывать такие малокомплектные школы не нужно, несмотря на то, что расходы на них нередко чрезмерны для бюджета. Поскольку при закрытии, скорее всего, прекратится жизнь и всего населенного пункта. Ольга Васильева заверила, что государство продолжит проводить работу по строительству новых школ, в том числе в селах.