В Башкирии мужчину зажало между двумя металлическими формами

В следственном комитете Башкирии передали, что в Туймазинском районе осудят 52-летнего индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.