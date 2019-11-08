В Башкирии мужчину зажало между двумя металлическими формами

В следственном комитете Башкирии передали, что в Туймазинском районе осудят 52-летнего индивидуального предпринимателя, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия 6 сентября в керамзитобетонном цехе при перемещении металлических форм для изготовления железобетонных пригрузов между стоявшей на полу формой и поднятой краном другом зажало работника.
Мужчина в результате произошедшего получил тяжкий вред здоровью. Расследование несчастного случая показало, что это произошло из-за нарушения правил безопасности и отсутствия обучения охране труда. Обвиняемый свою вину признал, дело направили в суд для назначения судебного штрафа.