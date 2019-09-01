В результате несчастного случая погиб тренер паралимпийской сборной России из Уфы
Вчера, 19:31ОбществоЛилия Клюковская
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Тренер умер на 65-году во время отпуска в Болгарии, сообщает источник. По предварительной информации он попал в ДТП.
Судья всероссийской категории, тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Васильевич Малинский воспитал чемпионов.
Среди его воспитанников бронзовоый призер Паралимпийских Игр Азат Карачурин, серебряный и трехкратный бронзовый призер Паралимпиады Марта Зайнуллина и двукратный бронзовый призер Игр Александр Давидович.
В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела из-за рубежа.
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